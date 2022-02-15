ФОТОФАКТ: Народный обряд "Стрэчанне" провели в Лельчицком районе

5 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. 15 февраля в деревне Новое Полесье Лельчицкого района провели народный обряд "Стрэчанне". Он сохранился в первоначальном виде - с уличным шествием женщин с иконой, "грамнічнымі" свечками, весенними хороводами и песнями. Обряд начинается с украшения елочки, которая является символом благополучия. Девочку с елочкой на тележке везут по деревне с пением до самого почетного места, на пересечении дорог, и закрепляют елочку на крест. Затем начинаются гулянья.

Обряд проведен при участии работников Новополесского сельского дома культуры.-0-

Во время подготовки к обряду

Юная участница проведения обряда Даша Дашкевич

Участницы проведения обряда (слева направо) Валентина Боровая и Нина Полынь

Участницы проведения обряда (с иконой) - Любовь Семендеева, ( с елочкой) - Аня Дашкевич

Участницы проведения обряда с "грамнічнымі" свечками

Картофель и сало тушится в специальной одноразовой печи, изготовленной из деревянной колоды

Фото Сергея Холодилина