ФОТОФАКТ: Наталья Щеглова - обладательница Благодарности Президента Беларуси

5 октября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Учитель математики витебской СШ №31 Наталья Щеглова удостоена Благодарности Президента Беларуси за плодотворную работу, высокий уровень профессионального мастерства, значительный личный вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения.

После окончания школы с золотой медалью она поступила в Витебский государственный университет имени П.М.Машерова. Будучи студенткой, проходила практику в витебской СШ №31, куда после окончания вуза и пришла работать учителем математики. Уже 16 лет передает свои знания и опыт подрастающему поколению.

За это время Наталья Щеглова подготовила 21 победителя и призера областных, 10 республиканских и четырех международных олимпиад. На республиканском конкурсе профессионального мастерства, который прошел в Минске, она стала победительницей в номинации "Астрономия, информатика, математика и физика".-0-

Фото Александра Хитрова