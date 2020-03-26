ФОТОФАКТ: Национальная библиотека запустила бегущую строку в поддержку Италии в борьбе с коронавирусом

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная библиотека Беларуси запустила на своем здании бегущую строку со словами поддержки итальянскому народу в знак солидарности в борьбе с коронавирусом.

Одной из наиболее неблагополучных остается ситуация в Италии, ставшей главным очагом коронавируса в Европе. С 10 марта по всей Италии введены жесткий карантин и ограничения на передвижение населения. Срок их действия, который пока рассчитан до 3 апреля, будет продлен.-0-

Фото Оксаны Манчук