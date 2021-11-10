ФОТОФАКТ: Ночь на белорусско-польской границе

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В стихийном лагере курдов на белорусско-польской границе по различным оценкам почти 3 тыс человек. Около 500 из них - дети. Серьезным испытанием для мигрантов остается холод. Беженцы жгут костры, пытаются согреться в палатках и спальных мешках.

Напомним, 8 ноября большая группа мигрантов была замечена неподалеку от пункта пропуска "Брузги". Двигались они в сторону белорусско-польской границы. Беженцы, большинство из которых граждане Ирака, курды по национальности, пытаются попасть в Евросоюз. В Польшу их не пускают.

Фото Рамиля Насибулина