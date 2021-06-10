ФОТОФАКТ: Новая школа строится в гомельском микрорайоне Хутор

10 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле продолжается строительство школы в новом микрорайоне Хутор. Фундамент под будущую школу был заложен весной 2021 года, а к 1 сентября ее планируется ввести в строй. На объекте трудятся более 400 рабочих круглосуточно, а на днях приступил к работе студенческий строительный отряд.-0-

Фото Сергея Холодилина

Боец студенческого отряда Елизавета Стрингель

Одновременно с монтажными работами выполняется и благоустройство территории

Плотник Олег Русаков

Бойцы строительного отряда и их наставник Виктор Копалеишвили

Маляр-штукатур Елена Лавриненко

Боец стройотряда Кирилл Кацубо