ФОТОФАКТ: Новое пополнение Брестского гарнизона приняло военную присягу

12 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. 12 декабря новое пополнение Брестского гарнизона приняло военную присягу. В связи с эпидемиологической ситуацией церемонию проводили на территориях войсковых частей гарнизона. Самая скромная прошла на территории войсковой части 115-го зенитного ракетного полка Военно-воздушных сил и войск ПВО. Здесь присягу на верность и защиту Родины и воздушных границ Беларуси приняли около 50 человек. Самое большое пополнение новобранцев - около 700 человек - принесли торжественную клятву в 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой Венской Краснознаменной бригаде ССО Вооруженных Сил Республики Беларусь.-0-

Фото Вадима Якубёнка