ФОТОФАКТ: Новогодние елочные базары открылись в Гродно 20 декабря

20 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Новогодние елочные базары открылись в Гродно 20 декабря. Ярмарки будут работать с 20 по 24 декабря и с 26 по 31 декабря. Елки на точки торговли прибудут из Гродненского, Скидельского, Щучинского и Волковысского лесхозов. Об этом рассказали в управлении торговли и услуг облисполкома. -0-

Фото Леонида Щеглова

Продавец государственного лесохозяйственного учреждения "Гродненский лесхоз" Иосиф Кривицкий

Продавец государственного лесохозяйственного учреждения "Гродненский лесхоз" Иван Кунцевич