ФОТОФАКТ: "Новогодние приключения в сказочном парке" подготовили для юных гомельчан

23 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. "Новогодние приключения в сказочном парке" с Дедом Морозом и Снегурочкой подготовил для детей и их родителей Гомельский дворцово-парковый ансамбль, сообщили БЕЛТА в государственном историко-культурном учреждении. Чтобы отыскать сказочных героев, необходимо пройти заколдованный зеленый лабиринт, где находятся домики сказочных героев. Ребятам придется проявить смекалку и храбрость. Заслуженной наградой станет возможность побывать в зимнем доме Деда Мороза и Снегурочки на празднике у новогодней елки.-0-

Фото Сергея Холодилина