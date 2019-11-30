ФОТОФАКТ: Дед Мороз припятского Полесья объявил конкурс на лучшее письмо

С 30 ноября в Национальном парке "Припятский" открылась усадьба полесского деда Мороза. В программе зимней сказки сафари-парка гостей ожидает насыщенная развлекательно-познавательная программа. Пригласят и в поместье Деда Мороза. На его территории есть "Карчма", где предлагают попробовать блюда национальной кухни.

Новогодняя служба Деда Мороза и Снегурочки объявила конкурс на лучшее письмо зимнему волшебнику припятского Полесья. Конкурсные работы принимают до 25 декабря, а 26 декабря назовут авторов лучших писем. До 31 декабря Дед Мороз поздравит победителей.

Фото Сергея Холодилина

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Усадьба Бабы-Яги входит в маршрут участников праздника

В программе зимней сказки "Сафари-парка" гостей ожидает встреча с животными парка