ФОТОФАКТ: Новогрудский район - один из лидеров в Беларуси по развитию зеленой экономики

В апреле этого года при финансовой поддержке ЕС приобретены солнечные панели для Новогрудской центральной районной больницы

8 июня, Новогрудок /Корр. БЕЛТА/. Новогрудский район - один из лидеров в реализации идей зеленой экономики. Здесь удалось претворить в жизнь проекты по солнечной и ветроэнергетике, утилизации отходов. С 2013 года в Новогрудском районе реализовано шесть проектов материально-технической помощи и шесть местных инициатив в области зеленой экономики.-0-

Фото Павла Орловского

В Новогрудском районе электроэнергию вырабатывает 20 ветроустановок суммарной мощностью 32 МВт

На территории аграрного колледжа в Новогрудке установлена небольшая ветроэнергетическая установка

В 2016 году реализован совместных с ЕС проект по строительству станции сортировки твердых бытовых отходов