ФОТОФАКТ: Новый корпус Гомельской больницы скорой медицинской помощи будет введен в эксплуатацию в сентябре

27 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Новый корпус Гомельской больницы скорой медицинской помощи будет введен в эксплуатацию в сентябре нынешнего года. Строительно-монтажные работы на сегодняшний день выполнены на 75%.

В здании нового корпуса расположены четыре надземных этажа, цокольный этаж с дезинфекционным отделением и служебные помещения. Приемное отделение, экстренные диагностические службы, экстренная операционная, плановая регистратура, буфет и аптека будут расположены на первом этаже.

Новый корпус с первым корпусом больницы соединит переходная галерея.-0-

Фото Сергея Холодилина

Третий корпус больницы скорой медицинской помощи - памятник архитектуры XIX века - здание земской больницы

Маляр Екатерина Балушка