ФОТОФАКТ: ОАО "Хойникский завод гидроаппаратуры" производит около 50 видов комплектующих для компании "МТЗ-ХОЛДИНГ"

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На ОАО "Хойникский завод гидроаппаратуры", которое является филиалом управляющей компании холдинг "МТЗ-ХОЛДИНГ" производится 56 наименований гидроузлов и комплектующих для сельскохозяйственных машин. Значительная часть из них – 47 видов поставляется на "МТЗ-ХОЛДИНГ".-0-

Фото Сергея Холодилина

(слева направо) Шлифовщик Артур Веренчиков и слесарь Владимир Бибик

(слева направо) Контролеры ОТК Галина Котлярчук и Вера Ковальчук

Слесарь механосборочных работ участка по производству рукавов высокого давления Наталья Соловьева

Директор предприятия Василий Смальцер

Сверловщик Виктор Кушнир