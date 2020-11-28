ФОТОФАКТ: Областной конкурс модельного искусства "Супермоделька 2020" прошел в Гомеле

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый открытый областной конкурс модельного искусства "Супермоделька 2020" прошел на сценической площадке Гомельского областного общественно-культурного центра, сообщили корреспонденту БЕЛТА в центре моды и красоты "Хрустальная Нимфа".

За победу сражались более 90 начинающих и профессиональных моделей в возрасте от 5 до 15 лет. Они представили 11 модельных агентств и студий из всех регионов Беларуси.

Оценивало участников профессиональное жюри, состоящее из ведущих специалистов в сфере модельного бизнеса и fashion-индустрии.

Организаторами конкурса выступают центр моды и красоты "Хрустальная Нимфа" и главное управление идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского облисполкома при поддержке партнеров.-0-

Фото Сергея Холодилина