ФОТОФАКТ: Областной молодежный турслет стартовал под Гродно

11 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. На Юбилейном озере под Гродно 11 сентября стартовал областной молодежный туристический слет. Основной локацией для двухдневного мероприятия стал оздоровительный лагерь "Зорька юбилейная". Участие в слете принимают команды территориальных комитетов БРСМ, в составе которых работающая и студенческая молодежь. Кроме того, к слету присоединились команда заместителей председателей райисполкомов, курирующих социальную сферу, и участники стилизованного железнодорожного состава республиканского молодежного поезда "#Беларусь. Моладзь. Натхненне".

Фото Леонида Щеглова