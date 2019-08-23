ФОТОФАКТ: Областной туристический слет работающей молодежи "Единство - 2019" открылся на Гомельщине

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В палаточный городок у санатория "Сосны" ОАО "Мозырский НПЗ" съехались команды районов Гомельской области. На протяжении трех дней молодые труженики предприятий, организаций, учреждений региона посоревнуются в прохождениигорно-пешеходной, водной и велосипедной полос препятствий, спортивном ориентировании, дартсе, пляжным волейболе.
Организаторы мероприятия - главное управление идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского облисполкома, Мозырский райисполком, Мозырский НПЗ.-0-
Фото Сергея Холодилина