ФОТОФАКТ: Около 30 телят получили нынешней весной на ферме по разведению оленей в Калинковичском районе

27 июля, Калинковичи /Корр. БЕЛТА/. Приплод на ферме по разведению и содержанию оленей Калинковичской районной структуры РГОО "Белорусское общество охотников и рыболовов" в нынешнем сезоне составил около 30 особей.

Ферма по разведению этих животных существует 6 лет и работает на импортозамещение. Разведение оленей - это часть республиканской программы "Белорусский лес". Питомник позволяет не тратить средства на закупку особей за рубежом. При этом помогает увеличивать популяцию диких животных и привлекать в Беларусь иностранных туристов для охоты. -0-

Фото Сергея Холодилина

Егерь Олег Авдеенка

Начальник Калинковичской РОС РГОО "Белорусское общество охотников и рыболовов" Владимир Алисейко во время подсчёта приплода

Прибор для удобного подсчета движущихся животных