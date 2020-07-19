ФОТОФАКТ: Октябрьская улица в Минске - популярное место отдыха горожан

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Октябрьская улица - популярное место отдыха минчан и гостей столицы. Мингорисполком скорректировал план застройки улицы. Здания бывшего дрожжевого, металлообрабатывающего и кожевенного заводов будут отреставрированы для организации постоянных и временных музейно-выставочных экспозиций, творческих мастерских (студий) художников и артистов, объектов сопутствующего обслуживания туристов и посетителей формируемого культурного центра по ул.Октябрьской.

Фото Оксаны Манчук.