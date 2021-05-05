ФОТОФАКТ: Онлайн-парад для ветеранов прошел на площади Победы в Витебске

5 мая, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели Витебской области сегодня впервые провели онлайн-парад в режиме видеосвязи для ветеранов Великой Отечественной войны, бывших работников пожарной охраны.
Мероприятие прошло на площади Победы у мемориального комплекса в честь советских воинов-освободителей, партизан и подпольщиков Витебщины. Наблюдали за парадом ветераны Великой Отечественной войны, бывшие работники пожарной охраны. В Витебской области их трое: Федор Филиппович Коннов (1927 года рождения), Иван Иванович Терехов (1927 г.р.) и Павел Федорович Игневко (1923 г.р.).-0-
Фото Александра Хитрова