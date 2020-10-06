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Новости
17:57
НЦСИ приглашает на интерактивный детский спектакль 11 октября
Афиша
17:47
Шесть районов Гомельской области завершили уборку картофеля
Регионы
17:45
Беларусь расширила калибровочные и измерительные возможности в области химии и биологии
Экономика
17:41
Белгосцирк ведет переговоры о возможных гастролях в России с программой "Цирковой калейдоскоп"
Культура
17:38
Сбои в работе межбанковской системы идентификации могут быть утром 7 октября
Общество
17:32
Китай и еще 25 стран призвали к отмене санкций в условиях борьбы с COVID-19
В мире
17:29
ЕЭК согласовала госрегулирование цен на социально значимые товары в Беларуси до 31 декабря
Экономика
17:22
Проблемы формирования ЗОЖ у студенческой молодежи обсудят на интернет-конференции в БГУ
Общество
17:13
Две автогазозаправочные станции выставят на аукцион в Минске
Регионы
17:09
Обрядам и фестивалям юго-восточного региона посвящено издание "Гомельщина культурная"
Культура
17:07
Легковушка и МАЗ столкнулись в Минском районе
Происшествия
17:03
Председатель ПА ОБСЕ призвал Ереван и Баку возобновить переговоры
В мире
17:01
Великобритания и Канада поддержали заявление РФ, США и Франции по Нагорному Карабаху
В мире
16:57
Гайдукевич о ситуации в Кыргызстане: если в стране допустили одну цветную революцию - будет и вторая
Политика
16:52
На дне Авачинской бухты на Камчатке погибли почти все морские организмы
В мире
16:52
В Клецком районе пьяный мужчина угнал трактор
Происшествия
16:51
Белгосцирк представит премьеру авторской программы "Цирковой калейдоскоп" 10 октября
Афиша
16:51
ФОТОФАКТ: Осень в Минске
Регионы
16:36
ВТО заметно улучшила прогноз падения мировой торговли в 2020 году
В мире
16:35
Пьяная компания разбила памятную доску воинам-освободителям в Новополоцке
Происшествия
16:29
COVID-19 не повлияет на оказание помощи бездомным с приходом холодов - соцслужба Минска
Регионы
16:10
ФОТОФАКТ: Сбор урожая красного чая в Иране
Калейдоскоп
16:09
Бобруйчанину грозит до трех лет ограничения свободы за оскорбление милиционера
Происшествия
15:57
Головченко: в Беларуси к концу 2025 года не должно быть отстающих регионов
Экономика
15:50
БГИПК и Российский экономический университет будут сотрудничать в сфере образования и науки
Общество
15:47
Организации "Белтопгаза" завершили подготовку к осенне-зимнему периоду
Экономика
15:40
Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в пяти районах Беларуси
Общество
15:39
В Бресте задержан мужчина, надругавшийся над государственным флагом
Происшествия
15:30
В Беларуси выздоровели и выписаны 75 376 пациентов с COVID-19
Общество
15:27
Ирландия усиливает ограничения из-за COVID-19
В мире
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Регионы
06 октября 2020, 16:51
ФОТОФАКТ: Осень в Минске
6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Осень в Минске.-0-
Фото Оксаны Манчук
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природа
фоторепортаж
Новости рубрики Регионы
Шесть районов Гомельской области завершили уборку картофеля
Две автогазозаправочные станции выставят на аукцион в Минске
COVID-19 не повлияет на оказание помощи бездомным с приходом холодов - соцслужба Минска
После реконструкции пропускная способность "Брузгов" возросла до 6 тыс. машин в сутки
Мозырский НПЗ реконструирует ремонтно-механическое производство
На МКАД временно ограничат движение из-за следственного эксперимента
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Экспорт, зарплаты и важнейшие инвестпроекты - Лукашенко провел совещание по развитию деревообработки
Пострадавшие мирные жители и разрушения – ситуация в Нагорном Карабахе остается тяжелой
Головченко: в Беларуси к концу 2025 года не должно быть отстающих регионов
Банк БелВЭБ сохраняет финансовую устойчивость и оказывает поддержку реальному сектору экономики
Топ-новости
Беларусь, как суверенная страна, должна отстаивать свое видение путей развития - Дзермант
Уборка гречихи и проса завершается в Беларуси
Беларусь приобретет акции Международной финансовой корпорации почти на $11,4 млн
В Беларуси выздоровели и выписаны 75 376 пациентов с COVID-19
Сбои в работе межбанковской системы идентификации могут быть утром 7 октября
ФОТОФАКТ: В Беларуси открылся сезон загонной охоты на копытных
До +21°С ожидается в Беларуси 7 октября
Проблемы формирования ЗОЖ у студенческой молодежи обсудят на интернет-конференции в БГУ
БГИПК и Российский экономический университет будут сотрудничать в сфере образования и науки
ЕЭК согласовала госрегулирование цен на социально значимые товары в Беларуси до 31 декабря
Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в пяти районах Беларуси
Организации "Белтопгаза" завершили подготовку к осенне-зимнему периоду
Гайдукевич: заявление Сейма Латвии по Беларуси не соответствует духу отношений двух стран
В "Изумрудную сеть" может войти около 13-15% территории Беларуси
ФОТОФАКТ: Осень в Минске
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