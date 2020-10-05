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Новости
20:08
В Бишкеке во время беспорядков пострадали 16 человек
В мире
19:59
Европейский отборочный турнир по таэквондо к Играм в Токио состоится в Болгарии
Спорт
19:47
ФОТОФАКТ: Наталья Щеглова - обладательница Благодарности Президента Беларуси
Регионы
19:42
Чемпионат Европы по спортивной гимнастике перенесен из Баку в Мерсин
Спорт
19:36
Коронавирус диагностировали у пресс-секретаря Белого дома
В мире
19:29
Оберхоф примет два этапа Кубка мира по биатлону в январе 2021 года
Спорт
19:29
ФОТОФАКТ: Осень в Витебске
Регионы
19:13
На БМЗ произвели 50-тысячную тонну фибры
Экономика
19:00
Эквадорец Джонатан Кайседо выиграл третий этап веломногодневки "Джиро д'Италия"
Спорт
18:17
Матч Лиги наций УЕФА Грузия-Беларусь пройдет без зрителей
Спорт
18:17
Белорусские пограничники за выходные пресекли две попытки нарушения госграницы
Происшествия
18:09
Почти половина пражских отелей может закрыться
В мире
18:07
Уголовные дела возбуждены против 19 граждан, распространивших в интернете данные о сотрудниках милиции
Происшествия
17:53
Завышение цен и просроченный товар - КГК выявил нарушения в магазинах Верхнедвинского района
Регионы
17:52
Как спортобъекты Минска после волны COVID-19 пытаются вернуть посетителей
Спорт
17:37
БКК впервые поставила калий в Китай по Северному морскому пути
Экономика
17:28
В Гомеле назвали победителей регионального конкурса "Инновации в онлайн-образовании"
Технологии
17:28
БЕЛАЗ планирует поставить крупному золотодобытчику РФ еще четыре самосвала
Экономика
17:20
В Могилеве на Чаусском шоссе сегодня ограничат движение
Регионы
17:05
Навстречу новой волне: в Европе продолжает расти заболеваемость коронавирусом
В мире
17:04
МВД: пятеро участников воскресного протеста подозреваются в грубом нарушении общественного порядка
Происшествия
16:48
Мобильное приложение для людей с бессонницей стало лучшим стартапом на "Дне инвестора-2020"
Технологии
16:48
В Могилеве завершено расследование уголовного дела о разбое и изнасиловании
Происшествия
16:47
Рабочая группа завершила подготовку проекта бюджета Союзного государства на 2021 год
Экономика
16:34
В Белом доме рассказали о состоянии здоровья Дональда Трампа
В мире
16:11
Жертвами шторма "Гамма" в Мексике стали шесть человек
В мире
16:09
Археологическую коллекцию Язепа Дроздовича впервые представят в Национальном историческом музее
Афиша
16:05
Два новых велогаража появятся в октябре на охраняемых стоянках в Минске
Регионы
15:55
По требованию Генпрокуратуры приняты меры по устранению нарушений в системе водоснабжения Минска
Регионы
15:51
Месячник по осенней посадке деревьев и кустарников продлится в Беларуси до 2 ноября
Общество
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05 октября 2020, 19:29
ФОТОФАКТ: Осень в Витебске
5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фотопрогулка по осеннему Витебску.-0-
Фото Александра Хитрова
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Витебск
Новости рубрики Регионы
ФОТОФАКТ: Наталья Щеглова - обладательница Благодарности Президента Беларуси
Завышение цен и просроченный товар - КГК выявил нарушения в магазинах Верхнедвинского района
Как в воду глядели
В Могилеве на Чаусском шоссе сегодня ограничат движение
Два новых велогаража появятся в октябре на охраняемых стоянках в Минске
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По требованию Генпрокуратуры приняты меры по устранению нарушений в системе водоснабжения Минска
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Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 10 районах Беларуси
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В Беларуси выздоровели и выписаны 75 303 пациента с COVID-19
МВД: за нарушение законодательства о массовых мероприятиях 4 октября задержаны 317 человек
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Репортаж БЕЛТА
Коронавирус: последние новости
Спецпроекты
Экспертная среда
Судьбы, сложенные в треугольник
Страницы белорусского спорта
Партизанская летопись
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2019
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