ФОТОФАКТ: Открытый диалог "БРСМ: вчера, сегодня, завтра!" прошел в Витебске

18 марта, Витебск /Корр. БЕЛТА/. 18 марта в Витебске прошел открытый диалог "БРСМ: вчера, сегодня, завтра!". В нем приняли участие помощник Президента - инспектор по Витебской области Анатолий Линевич, заместитель председателя Витебского облисполкома Владимир Пенин, представители Центрального комитета ОО "БРСМ", ректоры учреждений высшего образования г. Витебска, первые секретари территориальных комитетов ОО "БРСМ" и представители Совета работающей молодежи регионов Витебской области. Темой открытого диалога стала роль и место ОО "БРСМ" в реализации государственной молодежной политики и подача предложений по реализации стратегии развития ОО "БРСМ" до 2025 года.-0-

Участники открытого диалога Ксения Алешкина, Вадим Кравченко и Карина Пушкарева

Помощник Президента – инспектор по Витебской области Анатолий Линевич

Ректор Витебского госуниверситета имени П.С.Машерова Валентина Богатырева

Заместитель председателя Витебского облисполкома Владимир Пенин