ФОТОФАКТ: Озеро Долгое в Браславском районе

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Озеро Долгое находится в Браславском районе Витебской области, в 24 км на юго-запад от города Браслав, и относится к бассейну реки Дрисвята, которая через него протекает. Озеро отличается сильно изрезанными берегами с множеством полуостровов и узких, мелководных заливов, которые сильно зарастают. Также имеется четыре острова общей площадью более 13 га.

Озеро Долгое является популярным местом отдыха, рыбалки и туризма. Включено в границы национального парка Браславские озера. В озере обитают щука, лещ, угорь, судак, густера, линь, окунь, плотва и другая рыба.-0-

Фото Андрея Покумейко