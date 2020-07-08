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08 июля 2020, 14:04

ФОТОФАКТ: Озеро Долгое в Браславском районе

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Озеро Долгое находится в Браславском районе Витебской области, в 24 км на юго-запад от города Браслав, и относится к бассейну реки Дрисвята, которая через него протекает. Озеро отличается сильно изрезанными берегами с множеством полуостровов и узких, мелководных заливов, которые сильно зарастают. Также имеется четыре острова общей площадью более 13 га. 

Озеро Долгое является популярным местом отдыха, рыбалки и туризма. Включено в границы национального парка Браславские озера.  В озере обитают щука, лещ, угорь, судак, густера, линь, окунь, плотва и другая рыба.-0-

@beltanews

Фото Андрея Покумейко

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