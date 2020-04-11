ФОТОФАКТ: Память узников концлагерей почтили в Витебске

Во время церемонии возложения венков
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11 апреля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. На месте бывшего лагеря смерти "5-й полк" в Витебске 11 апреля состоялась церемония возложения венков, посвященная Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей, с участием руководства города и области.
Венки возложили председатель Витебского областного Совета депутатов Владимир Терентьев, заместитель председателя Витебского облисполкома Владимир Пенин, председатель Витебского городского Совета депутатов Владимир Белевич и председатель Витебского горисполкома Вадим Зарянкин.-0-