ФОТОФАКТ: Монументальный памятный знак братьям Лизюковым открыли в Гомеле

3 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Монументальный памятный знак братьям Лизюковым открыли в Гомеле. В торжественной церемонии приняли участие власти города и области, делегация из Воронежа и гомельчане, передает корреспондент БЕЛТА.

Уроженцы Гомеля братья Лизюковы в годы Великой Отечественной войны пошли разными фронтовыми дорогами. Старший брат Евгений был командиром отрядов имени Ф.Дзержинского и В.Молотова минского партизанского соединения. Александр (генерал-майор, один из организаторов обороны Борисова, Смоленска, командир северной группы войск обороны Москвы, командующий 5-й танковой армией) и Петр (полковник, участник боев за Киев, Сталинград, Ленинград, командир 46-й истребительно-противотанковой артиллерийской ленинградской бригады) также отличились в боях и были удостоены звания Героев Советского Союза. Три брата погибли, защищая страну от немецко-фашистских захватчиков. Они захоронены в разных местах, однако плечом к плечу, спина к спине навечно встретились и застыли в бронзовом монументе в Гомеле.

Размещены бронзовые фигуры на высоком постаменте. В руках у Александра планшет с картой окрестностей Воронежа, прочитывается и место его гибели - село Лебяжье. Петр замер в движении, опуская или поднимая бинокль. Руководитель партизанского отряда Евгений - с оружием и в шапке-кубанке, за верность которой и бесстрашие его нередко называли своим Чапаем.

Над созданием композиции трудился гомельский скульптор, автор многих монументальных форм областного центра Валерий Кондратенко. По признанию мастера, задача стояла непростая - необходимо было подчеркнуть сходство родных людей и вместе с тем отразить разность их характеров и судеб.

Отмечая символичность открытия памятника в День Независимости и 75-й годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, председатель горисполкома Петр Кириченко подчеркнул уникальность этой гомельской семьи. В СССР было всего 12 семей, из которых вышли сразу два Героя Советского Союза. "Три родных брата ушли на войну, каждый из них прошел свой фронтовой путь и заслужил свои звания и награды. О каждом из братьев можно написать целую книгу", - сказал он. Петр Кириченко уверен, что эта скульптурная композиция не только станет еще одним знаковым местом Гомеля, но и внесет значительный вклад в патриотическое воспитание молодежи.

Со значимым событием поздравил гомельчан и глава городского округа город Воронеж Вадим Кстенин. Он отметил, что Гомель и Воронеж объединяют трагические события военных лет. "В годы лихолетья оба города были разрушены практически на 90%. Одному Богу известно, сколько на самом деле погибло советских людей во время Великой Отечественной войны. Также Воронеж и Гомель связывает личность генерала Александра Лизюкова. Его именем названа одна из улиц Воронежа, школа и музей, установлен бюст командарма. Он был с почестями захоронен на нашей земле", - подчеркнул глава городского округа, заверив, что в России также будут вечно чтить память генерала Александра Лизюкова и его семьи. На примере этих героических людей, их преданности Родине будут воспитывать подрастающее поколение.

Немалый вклад в увековечивание памяти героических братьев внес заведующий кафедрой русской и мировой литературы Гомельского государственного университета имени Ф.Скорины, профессор Академии военных наук России Иван Афанасьев, который является внучатым племянником Александра Лизюкова. Гомельчанин душевно поблагодарил всех причастных к воздвижению памятника, подчеркнув, что он станет символом всех братьев и сестер, погибших в годы войны. Отдельная признательность - за увековечивание памяти об Александре Лизюкове на воронежской земле.

"Сегодня на площади Победы в Гомеле братья Лизюковы получили свой последний приказ - стоять здесь на страже Отечества вечно. Нет сомнений, что этот приказ будет исполнен", - завершил выступление Иван Афанасьев.-0-

Во время открытия памятного знака