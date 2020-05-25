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Новости
19:41
Минское агентство по госрегистрации перечислило НПЦ хирургии Br10 тыс. на покупку респираторов
Регионы
19:27
Декретом Президента определены требования к регистрации и использованию иностранной безвозмездной помощи
Президент
19:10
В России начнут поэтапно снимать ограничения для внутреннего туризма с 1 июня
В мире
19:03
Детская железная дорога готовится к открытию 65-го сезона
Регионы
18:32
Совет ЕЭК изменит перечень товаров, ввозимых для реализации мер по нераспространению COVID-19
Экономика
18:28
В Минске погиб 6-летний мальчик, отчим подозревается в избиении ребенка
Происшествия
18:26
Юрлица смогут подавать документы на согласование названия фирмы через портал ЕГР
Экономика
18:16
Создание системы социальной и медицинской поддержки граждан в условиях COVID-19 обсудят в ЕАЭС
Общество
18:01
Дмитрия Пескова выписали из больницы
В мире
17:59
ФОТОФАКТ: Пейзажи Гродненского района
Регионы
17:57
Семь человек спасли при пожаре в квартире под Минском
Происшествия
17:56
Руководство хоккейной Лиги чемпионов высоко оценило сотрудничество с "Юностью"
Спорт
17:45
В Беларуси перенесли Будславский фест
Общество
17:33
Создатели интернет-магазина психотропов предстанут перед судом в Гомеле
Происшествия
17:31
Не более 10 гостей на торжественной регистрации брака - в Беларуси приняли допмеры против COVID-19
Общество
16:41
Хозяйства Брестской области пополняют запасы травяных кормов за счет озимых культур
Регионы
16:33
В Гродно на аукционе продали дворец XVIII века
Регионы
16:26
Белорусские ученые планируют провести исследования в области биоразлагаемых материалов и упаковки
Общество
16:21
Испания с 1 июля отменяет карантин для иностранных туристов
В мире
16:20
Подготовке спортсменов уделяется повышенное внимание - Сподаренко
Спорт
16:13
Спектакль Купаловского театра "Кароль Лір" покажут в прямом эфире
Культура
16:11
В Минске создали интерактивную карту мест сбора мусора
Технологии
16:05
Более 200 учреждений образования участвуют в проекте "Зеленые школы"
Общество
16:04
Средняя зарплата в Беларуси в апреле составила Br1193,8
Общество
15:57
Брестчанин утонул на рыбалке в Пружанском районе
Происшествия
15:31
В Брестской области создают сеть племенных овцехозяйств
Регионы
15:21
МПА СНГ заявила о недопустимости пересмотра итогов Нюрнбергского трибунала
Общество
15:21
Деловые контакты, праздник ремесла и гастрофест онлайн - открылась выставка "Весна в Гомеле"
Регионы
15:05
Завершено расследование уголовного дела об убийстве двух человек в Могилевском районе
Происшествия
15:00
В Беларуси выздоровели и выписаны 14 449 пациентов с COVID-19
Общество
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25 мая 2020, 17:59
ФОТОФАКТ: Пейзажи Гродненского района
25 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Прекрасные пейзажи Гродненского района.-0-
Фото Леонида Щеглова
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Гродненская область
Гродно
природа
фоторепортаж
Новости рубрики Регионы
Минское агентство по госрегистрации перечислило НПЦ хирургии Br10 тыс. на покупку респираторов
Детская железная дорога готовится к открытию 65-го сезона
Хозяйства Брестской области пополняют запасы травяных кормов за счет озимых культур
В Гродно на аукционе продали дворец XVIII века
В Брестской области создают сеть племенных овцехозяйств
Деловые контакты, праздник ремесла и гастрофест онлайн - открылась выставка "Весна в Гомеле"
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