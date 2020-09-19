ФОТОФАКТ: Первая в Беларуси бумажная фабрика в Добруше отмечает юбилей

19 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. 150 лет назад генерал-адъютант Федор Паскевич осуществил замысел своего отца, пригласив в Добруш российских и иностранных специалистов, основал завод древесной массы. В 1872 году завод перепрофилировался в писчебумажную фабрику, которая двумя английскими бумагоделательными машинами производила 180 пудов бумаги в сутки. Тогда это была одна из лучших фабрик Российской империи. Сегодня на фабрике ежесуточно производится около 130 тонн бумаги и более 100 наименований бумажных изделий.-0-

Фото Сергея Холодилина

Заместитель премьер-министра Республики Беларусь Юрий Назаров принял участие в закладке памятной аллеи в честь 150-летия фабрики