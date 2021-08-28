ФОТОФАКТ: "Первоклассный праздник" проходит в Ботаническом саду

Во время праздника
28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Первоклассный праздник" проходит 28-29 августа в Ботаническом саду столицы. Он посвящен проводам лета и началу учебного года, рассчитан на детей всех возрастов и взрослых.
В программе мероприятия - анимационные шоу-программы, выступления детских коллективов, шоу трансформеров и мыльных пузырей, танцевальный флешмоб, зоны творчества и мастер-классов, игровые, спортивные и научные зоны, зона скимбординга, места для отдыха и пикника, выставка-продажа и фуд-корт.-0-
Фото Максима Гучека