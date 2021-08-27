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Новости
14:57
Два оршанца украли из фур в РФ товаров на сумму более 1 млн российских рублей
Происшествия
14:47
ФОТОФАКТ: Выставка белорусских художников "Кола часу" проходит в Минске
Культура
14:41
ФОТОФАКТ: Первокурсники Академии МВД приняли присягу на площади Государственного флага в Минске
Регионы
14:25
Могилевская фирма недоплатила более Br800 тыс. налогов и страховых взносов
Регионы
14:22
На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 5,6
В мире
14:20
В Минской области за два года построено 12 учреждений дошкольного образования
Регионы
14:17
В английском курортном городе прогремел взрыв
В мире
14:13
В Дании 10 сентября отменят введенные из-за COVID-19 ограничения
В мире
14:01
Республиканский фестиваль национальных культур пройдет 11 сентября в Минске
Культура
14:01
Две школьницы обвиняются в распространении психотропов в Минске
Происшествия
14:00
Игорь Бокий завоевал третье золото Паралимпиады в Токио
Спорт
13:44
Турчин: родители наравне с педагогами должны стараться формировать мировоззрение детей
Регионы
13:44
Учащегося профлицея будут судить за оборот мефедрона
Происшествия
13:35
РЖД удвоит число вагонов в "Ласточке" на линии Москва - Минск
Общество
13:35
Почти 170 новобранцев пополнили ряды Могилевского института МВД
Регионы
13:33
Евро на торгах 27 августа подешевел, доллар и российский рубль подорожали
Экономика
13:28
Литовские пограничники пригнали к белорусской границе 17 беженцев
Общество
13:24
Минздрав изменил инструкцию о порядке техобслуживания и ремонта медтехники
Общество
13:21
Развитие фестивального движения способствует культурному туризму в регионах - эксперт
Культура
13:19
В Беларуси в 2021 году трудоустроены почти 29 тыс. учащихся
Общество
13:11
Гродненские таможенники пресекли ввоз более 20 т субпродуктов сомнительного качества
Происшествия
13:07
Проскурова: не всегда наш стартовый интеллектуальный капитал становится достоянием Беларуси
Регионы
13:05
Подведены итоги выполнения генсоглашения между правительством, нанимателями и профсоюзами
Общество
12:56
Стабильный спрос активизирует возделывание бахчевых в Беларуси - Гракун
Экономика
12:54
Госкомимущество разработало новую примерную форму устава ОАО
Экономика
12:53
C 2022 года beCloud будет выполнять функции технического администратора национальной доменной зоны
Технологии
12:52
Укреплять социальный иммунитет детей - столичных учителей напутствовали на новый учебный год
Регионы
12:50
Число погибших при взрывах на складе боеприпасов в Казахстане возросло до 9
В мире
12:41
В Молодечненском районе сын избил престарелую мать - возбуждено уголовное дело
Происшествия
12:40
В Гродно из желудка двухлетней девочки медики извлекли брелок с острыми краями
Происшествия
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Регионы
27 августа 2021, 14:41
ФОТОФАКТ: Первокурсники Академии МВД приняли присягу на площади Государственного флага в Минске
27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Присягу на площади Государственного флага в Минске сегодня принесли более 400 первокурсников Академии МВД.-0-
Фото Рамиля Насибулина
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Теги
МВД
Минск
Новости рубрики Регионы
Могилевская фирма недоплатила более Br800 тыс. налогов и страховых взносов
В Минской области за два года построено 12 учреждений дошкольного образования
Турчин: родители наравне с педагогами должны стараться формировать мировоззрение детей
Почти 170 новобранцев пополнили ряды Могилевского института МВД
Проскурова: не всегда наш стартовый интеллектуальный капитал становится достоянием Беларуси
Укреплять социальный иммунитет детей - столичных учителей напутствовали на новый учебный год
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"Без преувеличения исторический день". Петриковский ГОК официально введен в эксплуатацию
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