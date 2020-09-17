ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 17 сентября 2020
Минск Переменная облачность +14°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
14:15 Parimatch объявляет о партнерстве с Ювентус Спорт
14:08 Мозырский центр творчества детей и молодежи отметил новоселье Регионы
14:00 ФОТОФАКТ: Первомайский район Минска Регионы
13:52 Генпрокуратура отреагировала на призывы к нарушению нормальной работы предприятий Происшествия
13:45 Копию Креста Евфросинии Полоцкой привезут в Брест Регионы
13:43 Дмитрий Басков избран в совет директоров КХЛ на сезон 2020/2021 Спорт
13:41 В Большом театре в трехсотый раз покажут балет "Сотворение мира" Культура
13:34 БРСМ трудоустроил в студотрядах более 17 тыс. человек Общество
13:32 Республиканский турнир по торфяному футболу пройдет 19 сентября Общество
13:26 В Светлогорске на балконе квартиры нашли прибор с 250 г ртути Происшествия
13:21 В Минске завершено расследование дела о мошенничестве в сфере автострахования Происшествия
13:14 Белорусский рубль на торгах 17 сентября укрепился к трем основным валютам Экономика
13:13 В Лельчицах мужчина выращивал коноплю на приусадебном участке Происшествия
13:13 МИД России указал американскому послу на недопустимость вмешательства в дела Беларуси Политика
13:09 В домах-интернатах Витебской области от гриппа планируют вакцинировать всех Регионы
12:54 Житель Жлобина хранил в квартире почти полкило марихуаны Происшествия
12:45 Восстановление мировой экономики после пандемии займет до пяти лет - ВБ В мире
12:43 Караник: прямые линии - хороший механизм оперативной связи между населением и властью Регионы
12:34 В Беларуси в этом году планируется построить 1,6 млн кв.м индивидуального жилья Экономика
12:34 Причиной пожара в клинике Красноярска стал поджог - СК РФ В мире
12:33 "Мозырские молочные продукты" возобновили поставки в Китай Регионы
12:28 Израильский министр призвал пытающихся попасть в Украину паломников вернуться домой Общество
12:25 Ведется проверка по факту полученных ребенком травм во время несанкционированных мероприятий Происшествия
12:11 Уборочная в Витебской области почти завершена Регионы
12:03 Перечень административных процедур в службе "Одно окно" значительно расширен Общество
11:58 Шесть матчей казахстанского "Барыса" перенесены Спорт
11:57 Под Лидой фура протаранила трактор Происшествия
11:49 БУТБ готова сотрудничать с предприятиями лесной отрасли России Экономика
11:36 Прохладная и ветреная погода ожидается в Беларуси 18 сентября Общество
11:31 Короткое замыкание могло стать причиной пожара в наркоклинике Красноярска В мире
Все новости
Все новости
Регионы
17 сентября 2020, 14:00

ФОТОФАКТ: Первомайский район Минска

Вид на Национальную библиотеку Беларуси
Вид на Национальную библиотеку Беларуси

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. История Первомайского района началась 25 июня 1969 года, когда постановлением Президиума ВС БССР было решено выделить для его создания часть территорий Советского, Заводского и Ленинского районов Минска. Сегодня площадь Первомайского района составляет 3,3 тыс. га. Здесь проживают 217 тыс. человек. Границами района являются Логойский тракт, улицы Я.Коласа, Сурганова, Платонова, Козлова, Филимонова, Ф.Скорины, Гинтовта, проспект Независимости, Слепянская водная система, железная дорога на Москву, автодорога Колодищи - Заславль, часть Минской кольцевой автомобильной дороги. -0-

Фото Андрея Покумейко

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Минск фоторепортаж
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Регионы
Фото из архива Мозырский центр творчества детей и молодежи отметил новоселье
Фото Брестской епархии Копию Креста Евфросинии Полоцкой привезут в Брест
Фото из архива В домах-интернатах Витебской области от гриппа планируют вакцинировать всех
Работа особой важности
Владимир Караник Караник: прямые линии - хороший механизм оперативной связи между населением и властью
Фото из архива "Мозырские молочные продукты" возобновили поставки в Китай
Главное
Александр Лукашенко Семь этапов сценария по уничтожению Беларуси - Лукашенко рассказал об истинных замыслах оппонентов
В Беларуси в этом году планируется построить 1,6 млн кв.м индивидуального жилья
Минздрав получил документы для клиниспытания российской вакцины против коронавируса
Кредитованию есть альтернатива. За новой квартирой обращайтесь к застройщикам!
Топ-новости
Демократия должна быть эффективной. Что не так в уличных протестах - комментарий
Parimatch объявляет о партнерстве с Ювентус
Караник: прямые линии - хороший механизм оперативной связи между населением и властью
Перечень административных процедур в службе "Одно окно" значительно расширен
Генпрокуратура отреагировала на призывы к нарушению нормальной работы предприятий
Белорусская таможня увеличила число сотрудников в пунктах пропуска на границе с Украиной
БРСМ трудоустроил в студотрядах более 17 тыс. человек
МИД России указал американскому послу на недопустимость вмешательства в дела Беларуси
Копию Креста Евфросинии Полоцкой привезут в Брест
Температурный рекорд 72-летней давности побит в Минске
ГПК: свыше 1,2 тыс. граждан Израиля оформлено в пункте пропуска "Новая Гута"
Республиканский турнир по торфяному футболу пройдет 19 сентября
Восстановление мировой экономики после пандемии займет до пяти лет - ВБ
Cезон работы фонтанов в Минске завершится к концу сентября
Освобожден от должности посол Беларуси в Латвии, Латушко и Лещеня лишены дипломатического ранга
Релама
С нами интереснее
погода погода
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
курсы курсы
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.