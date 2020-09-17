ФОТОФАКТ: Первомайский район Минска

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. История Первомайского района началась 25 июня 1969 года, когда постановлением Президиума ВС БССР было решено выделить для его создания часть территорий Советского, Заводского и Ленинского районов Минска. Сегодня площадь Первомайского района составляет 3,3 тыс. га. Здесь проживают 217 тыс. человек. Границами района являются Логойский тракт, улицы Я.Коласа, Сурганова, Платонова, Козлова, Филимонова, Ф.Скорины, Гинтовта, проспект Независимости, Слепянская водная система, железная дорога на Москву, автодорога Колодищи - Заславль, часть Минской кольцевой автомобильной дороги. -0-

Фото Андрея Покумейко