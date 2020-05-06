ФОТОФАКТ: Плакаты БЕЛТА из серии "Беларусь помнит" демонстрируются в минском метро

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусское телеграфное агентство к 75-летию Великой Победы подготовило 11 плакатов из серии "Беларусь помнит" для размещения на билбордах во всех областных и районных центрах страны. В их основе архивный фотоматериал БЕЛТА, уникальные кадры военных фотокорреспондентов, которые стали хронистами той войны с первого и до последнего, победного дня. Теперь эти плакаты можно увидеть на плазменных экранах каждой станции минского метро.-0-

БЕЛТА подготовила серию плакатов "Беларусь помнит" к 75-летию Великой Победы В основе плакатов - архивный фотоматериал Белорусского телеграфного агентства, уникальные кадры военных фотокорреспондентов, которые стали хронистами той войны с первого и до последнего, победного дня.

Фото Егора Павлющика