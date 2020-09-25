ФОТОФАКТ: Плановые учения ракетных войск и артиллерии проходят под Осиповичами

Стрельба из РСЗО "Ураган"
Контрольные занятия по управлению ракетными ударами и боевые стрельбы проходят на полигоне Осиповичский. В плановых учениях принимают участие артиллеристы со всех уголков Беларуси. Учебные стрельбы военнослужащие проводят из гаубиц, самоходных установок и реактивных систем залпового огня "Ураган". -0-
Фото Олега Фойницкого
Стрельба из самоходной артиллерийской установки 2С5 "Гиацинт-С"
Стрельба из гаубицы
Командир орудия Илья Севрюгин
Во время учений
Топогеодезист 51-й гвардейской артиллерийской бригады сержант Денис Константинов
Стрельба из РСЗО "Ураган"
Заместитель командира батареи 51-й гвардейской артиллерийской бригады лейтенант Даниил Андрейчик
В расположении 51-й гвардейской артиллерийской бригады
В расположении 51-й гвардейской артиллерийской бригады
Заместитель командира 51-й гвардейской артиллерийской бригады подполковник Юрий Ковеня в музее бригады