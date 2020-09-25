ФОТОФАКТ: Плановые учения ракетных войск и артиллерии проходят под Осиповичами

Контрольные занятия по управлению ракетными ударами и боевые стрельбы проходят на полигоне Осиповичский. В плановых учениях принимают участие артиллеристы со всех уголков Беларуси. Учебные стрельбы военнослужащие проводят из гаубиц, самоходных установок и реактивных систем залпового огня "Ураган". -0-

Фото Олега Фойницкого

Стрельба из самоходной артиллерийской установки 2С5 "Гиацинт-С"

Стрельба из гаубицы

Командир орудия Илья Севрюгин

Во время учений

Топогеодезист 51-й гвардейской артиллерийской бригады сержант Денис Константинов

Стрельба из РСЗО "Ураган"

Заместитель командира батареи 51-й гвардейской артиллерийской бригады лейтенант Даниил Андрейчик

В расположении 51-й гвардейской артиллерийской бригады

В расположении 51-й гвардейской артиллерийской бригады

Заместитель командира 51-й гвардейской артиллерийской бригады подполковник Юрий Ковеня в музее бригады