ФОТОФАКТ: Почти 400 детей и подростков собрали в Чаусах соревнования по биатлону "Снежный снайпер"

26 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. За право представлять регион в республиканском финале борются почти 400 участников в составе 23 команд. Самые юные биатлонисты, представители младшей возрастной группы, бегут 1,8 км, норматив средней группы - 2,4 км, старшей - 3 км. Лучшие из лучших войдут в состав сборной Могилевской области и выступят в республиканском финале. Дети бегут на дистанции без оружия: пневматические винтовки находятся непосредственно на стрельбище, где спортивный снаряд заряжается представителем команды. Это сделано в целях безопасности, ведь на старты вышли не профессиональные спортсмены, а любители биатлона. -0-

Фото Олега Фойницкого