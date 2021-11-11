ФОТОФАКТ: Показ декоративных причесок и макияжа выпускников колледжа бытового обслуживания прошел в Гомеле

11 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельском государственном профессионально-техническом колледже бытового обслуживания прошел творческий показ декоративных причесок и макияжа выпускников специальности "Парикмахерское искусство и декоративная косметика". Показ стал подготовительной ступенью перед экзаменом выпускников по предмету "Декоративная косметика и грим". Образы на показе были представлены в номинациях: "Фэнтэзи", "Куклы колдуна", "Фан-фаталь", "Блэк-свеш", "Падшие ангелы", "Эклектика".-0-

Фото Сергея Холодилина