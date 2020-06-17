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Новости
19:53
"Марафон поддержки" отразил сплоченность в борьбе с коронавирусом - Щеткина
Общество
19:46
ФОТОФАКТ: Поле васильков в Волковысском районе
Регионы
19:40
Кочанова ознакомилась с работой крупных барановичских предприятий
Регионы
19:31
Увеличение производства и реструктуризация долга - Назаров об ориентирах "Гомсельмаша"
Регионы
19:26
Emmy Awards-2020 состоится в конце сентября
Калейдоскоп
19:20
ATP и WTA назвали даты возобновления теннисного сезона
Спорт
19:16
Завалей: только личным примером можно привить детям желание вести здоровый образ жизни
Общество
18:33
Минздрав опубликовал рекомендации по профилактике COVID-19 в санаторно-курортных организациях
Общество
18:32
Сергеенко посетил промышленные предприятия и соцобъекты Бобруйска
Регионы
18:22
"Финал четырех" Лиги чемпионов по мини-футболу перенесен из Минска в Барселону
Спорт
18:20
Организаторы "Славянского базара в Витебске" назвали состав жюри музыкальных конкурсов
Культура
18:13
Карпенко: необходимо более эффективно использовать ресурсные центры
Регионы
18:03
Плантацию конопли уничтожили в Гомельском районе
Происшествия
17:52
Автомобиль премьер-министра Великобритании попал в ДТП
В мире
17:49
ICO для банков: чего ждать от эксперимента по выпуску токенов
Экономика
17:39
Футболисты сборных Беларуси и Грузии сыграют 8 октября в Тбилиси в полуфинале Лиги наций
Спорт
17:22
Исследование: около половины жителей Земли дышат загрязненным воздухом
В мире
17:18
Летние детские лагеря в Беларуси заполнены почти на 80% - Петришенко
Регионы
17:06
Футбольная Лига чемпионов будет доиграна в августе в Лиссабоне в формате "Финала восьми"
Спорт
16:46
Несколько международных турниров по самбо отменены в 2020 году из-за пандемии
Спорт
16:45
Мингорисполком и облисполкомы проведут 20 июня прямые телефонные линии
Регионы
16:36
Таможенники пресекли незаконный ввоз в Россию 20 т груш
Происшествия
16:31
На втором энергоблоке БелАЭС начат этап пролива систем на открытый реактор
Экономика
16:13
Украина открывает пункты пропуска на границе с Беларусью и Россией
Общество
16:06
Первый коммерческий спутник для связи c Луной запустят к 2023 году
Технологии
16:02
Наблюдатели от МПА СНГ проведут мониторинг парламентских выборов в Сербии
Политика
16:01
Правительство ожидает принятия указа о 5-процентной рентабельности застройщиков в ближайшее время
Экономика
15:55
Цифровую платформу для реализации концепции "умный город" в Орше разработают к осени
Технологии
15:52
В Минске проектируются и строятся 44 объекта образования
Регионы
15:42
Регион Хорватии из-за гибели 50 млн пчел объявлен зоной стихийного бедствия
В мире
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17 июня 2020, 19:46
ФОТОФАКТ: Поле васильков в Волковысском районе
Фото Леонида Щеглова
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фоторепортаж
Новости рубрики Регионы
Кочанова ознакомилась с работой крупных барановичских предприятий
Увеличение производства и реструктуризация долга - Назаров об ориентирах "Гомсельмаша"
Сергеенко посетил промышленные предприятия и соцобъекты Бобруйска
Карпенко: необходимо более эффективно использовать ресурсные центры
Летние детские лагеря в Беларуси заполнены почти на 80% - Петришенко
Мингорисполком и облисполкомы проведут 20 июня прямые телефонные линии
Главное
Лукашенко посетил Гродно: о чем Президент говорил с активом области и зачем поехал на "Гродно Азот"
В Беларуси выздоровели и выписаны 32 735 пациентов с COVID-19
Сергеенко посетил промышленные предприятия и соцобъекты Бобруйска
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Представители Администрации Президента проведут выездные приемы граждан 17-19 июня
Сумма межбюджетных расчетов Беларуси и России по нефти будет определена по итогам 2020 года - Мезенцев
"Славянский базар в Витебске" пройдет с 16 по 20 июля
ICO для банков: чего ждать от эксперимента по выпуску токенов
Первые в Беларуси: регистрация в Parimatch стала еще проще и занимает менее 5 минут
"Минск Мир": и вновь новоселья! В столичном комплексе покупатели получают ключи от квартир в новом доме!
Минздрав опубликовал рекомендации по профилактике COVID-19 в санаторно-курортных организациях
Жара и грозы ожидаются в Беларуси 18 июня
Правительство ожидает принятия указа о 5-процентной рентабельности застройщиков в ближайшее время
Украина открывает пункты пропуска на границе с Беларусью и Россией
Футболисты сборных Беларуси и Грузии сыграют 8 октября в Тбилиси в полуфинале Лиги наций
Белорусские банки предоставили кредитные каникулы более чем 6 тыс. клиентов на сумму около Br2 млрд
В Беларуси пациенты с COVID-19 будут получать бесплатные лекарства
Футбольная Лига чемпионов будет доиграна в августе в Лиссабоне в формате "Финала восьми"
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Парламент 7.0: Новый импульс
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Экспертная среда
Судьбы, сложенные в треугольник
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Партизанская летопись
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