ФОТОФАКТ: Посадка аллеи семейных деревьев в Могилеве

6 апреля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Посадка аллеи семейных деревьев прошла 6 апреля 2019 года в Могилеве. В закладке аллеи приняли участие 16 семей города Могилева.

Семья Сосновских в этом году празднует алюминевую свадьбу (57-летие), а семья Мерзловых стала финалистом республиканского конкурса студенческих семей "Счастливы вместе". Семья Николаевых представит город на республиканском конкурсе многодетных семей - они уже стали лучшей многодетной семьей области. В многодетной семье Бедулиных мать в 2014 году была награждена Орденом матери, 2014 году семья стала победителем областного этапа республиканского конкурса "Семья года-2014" и лауреатом республиканского конкурса "Семья года-2014".

В закладке аллеи принял участие председатель Могилевского городского исполнительного комитета Владимир Цумарев. Возле высаженных деревьев вскоре появятся таблички с фамилиями семей, а все участники закладки получат памятные сувениры - метрик с их семейным древом.-0-

Фото Олега Фойницкого