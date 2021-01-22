ФОТОФАКТ: Пожарный аварийно-спасательный отряд Гомельского областного управления МЧС отмечает 25-летие

Во время показательных выступлений по спасению людей

22 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Пожарный аварийно-спасательный отряд Гомельского областного управления МЧС отмечает 25-летие со дня образования. Поздравил коллектив с юбилеем и вручил государственные награды сотрудникам ПАСО начальник Гомельского областного управления МЧС Сергей Дичковский.-0-

Фото Сергея Холодилина

Во время торжественного вручения наград

Начальник Гомельского областного управления МЧС Сергей Дичковский

Ветераны отряда во время знакомства с техникой, находящейся на вооружении современных спасателей

Молодой спасатель-альпинист Виктор Агеенко