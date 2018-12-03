ФОТОФАКТ: Православные верующие отмечают праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы

Вечернее праздничное богослужение в честь праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы прошло в приходе храма Святителя Спиридона Тримифунтского в новом микрорайоне Ольшанка в Гродно.

Великий христианский праздник Введение (входа) во храм Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии относится к двунадесятым непереходящим праздникам Православной Церкви и отмечается 4 декабря.

Основанием служит церковное предание о том, как в трехлетнем возрасте родители торжественно ввели в Иерусалимский храм Марию, будущую Богоматерь. Этот праздник Введения установился еще на заре христианства. В православии он получил широкое распространение в IX веке.

Фото Леонида Щеглова