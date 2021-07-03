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Новости
16:31
ФОТОФАКТ: Наши традиции. Купалье "Александрия собирает друзей"
Общество
16:30
Русакович: Беларусь заняла достойное место в мировом сообществе
Общество
16:08
РЕПОРТАЖ: Как Могилев превратился в город-праздник в День Независимости
Регионы
16:02
Кухарев: День Независимости объединяет всех, кто гордится своей страной, чтит ее историю и традиции
Регионы
15:26
Романов: День Независимости - символ единства нации, суверенитета и свободы страны
Общество
15:22
ФОТОФАКТ: Наши традиции. День Победы
Общество
15:12
Молодежь Беларуси свято хранит память о подвиге победителей - Прохоров
Общество
15:09
ФОТОФАКТ: Могилевчане празднуют День Независимости
Регионы
14:51
Дворец культуры после капремонта открыли в Добруше
Культура
14:41
ФОТОФАКТ: Наши традиции. Наши дети
Общество
14:33
ФОТОФАКТ: Праздничные гуляния в центре Минска
Регионы
14:27
Инновации помогут Беларуси сделать рывок вперед - почетный гражданин Бреста
Регионы
14:13
Человек, не знающий истории своей страны, не может быть патриотом - ветеран-пограничник
Регионы
14:07
Взрыв случился на съемках фильма в Чехии
В мире
13:50
Праздничные гулянья в Гродно развернулись на нескольких локациях в центре и спальных районах
Регионы
13:38
Ответственность за сохранение независимости лежит на каждом - Орда
Общество
13:19
ФОТОФАКТ: Наши традиции. Сохранение белорусских обрядов
Общество
13:15
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1076 пациентов с COVID-19, выписаны 1164
Общество
13:00
Независимость дает возможность народу выбирать свою судьбу - мнение
Регионы
12:46
ФОТОФАКТ: Наши традиции. Историко-культурное наследие
Общество
12:41
Сила дружбы и веры помогала белорусам восстанавливать страну после войны - ветеран
Регионы
12:38
Караник: мы должны сохранить наш цветущий край и передать его будущим поколениям
Регионы
12:34
Крепость-герой стала эпицентром празднования Дня Независимости в Бресте
Регионы
12:32
Охрана госграницы Беларуси с Украиной осуществляется в усиленном варианте - ГПК
Общество
12:31
О сакральных символах, задачах молодежи, флаге с Эвереста и новом учебнике - выступление Лукашенко у Кургана Славы
Президент
12:26
Почетного звания "Человек года" в Гомельской области удостоены семь жителей региона
Регионы
12:14
Шерстнев: День Независимости является моментом особого единения граждан
Регионы
12:14
ФОТОФАКТ: 3 июля на площади Церемониалов Брестской крепости почтили память погибших солдат Великой Отечественной войны
Регионы
12:11
В Беларуси утверждены критерии оценки и экспертизы качества медпомощи и соответствующие инструкции
Общество
12:08
Минздрав утвердил инструкцию о порядке проведения экспертизы профессионального характера заболевания
Общество
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03 июля 2021, 14:33
ФОТОФАКТ: Праздничные гуляния в центре Минска
Новости темы
"День Независимости"
Русакович: Беларусь заняла достойное место в мировом сообществе
РЕПОРТАЖ: Как Могилев превратился в город-праздник в День Независимости
3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В центре столицы проходят праздничные гуляния.-0-
Фото Оксаны Манчук
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Новости рубрики Регионы
РЕПОРТАЖ: Как Могилев превратился в город-праздник в День Независимости
Кухарев: День Независимости объединяет всех, кто гордится своей страной, чтит ее историю и традиции
ФОТОФАКТ: Могилевчане празднуют День Независимости
Инновации помогут Беларуси сделать рывок вперед - почетный гражданин Бреста
Человек, не знающий истории своей страны, не может быть патриотом - ветеран-пограничник
Праздничные гулянья в Гродно развернулись на нескольких локациях в центре и спальных районах
Главное
О сакральных символах, задачах молодежи, флаге с Эвереста и новом учебнике - выступление Лукашенко у Кургана Славы
Лукашенко призвал молодежь сохранить независимую Беларусь и ее достижения
ФОТОРЕПОРТАЖ: Беларусь празднует День Независимости
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Лукашенко: надо создать хороший учебник по Великой Отечественной войне, где будет отмечена роль белорусского народа
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Сила дружбы и веры помогала белорусам восстанавливать страну после войны - ветеран
Места проведения торжественных мероприятий МВД взяло под особый контроль
Русакович: Беларусь заняла достойное место в мировом сообществе
Независимость дает возможность народу выбирать свою судьбу - мнение
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Ответственность за сохранение независимости лежит на каждом - Орда
Крепость-герой стала эпицентром празднования Дня Независимости в Бресте
День Независимости стал символом мужества и героического прошлого Беларуси - Заяц
Минздрав утвердил инструкцию о порядке проведения экспертизы профессионального характера заболевания
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За сутки в Беларуси зарегистрированы 1076 пациентов с COVID-19, выписаны 1164
Торжества по всей стране: белорусы отмечают 3 июля с радостью и чувством гордости
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