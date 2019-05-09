ФОТОФАКТ: Праздничный салют

9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Грандиозным фейерверком из 30 залпов завершилось празднование Дня Победы в Минске. Они озарили небо в шести разных точках.
Первые и самые главные установки отсалютовали празднику вблизи Площади Победы - в парках Горького и Янки Купалы. Другая точка расположилась у стелы на площадке перед Комсомольским озером, третья - в районе бывшего аэропорта.
Салют можно было увидеть и вдали от центра города.-0-
Фото Оксаны Манчук
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