ФОТОФАКТ: Праздничный салют

9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Грандиозным фейерверком из 30 залпов завершилось празднование Дня Победы в Минске. Они озарили небо в шести разных точках.

Первые и самые главные установки отсалютовали празднику вблизи Площади Победы - в парках Горького и Янки Купалы. Другая точка расположилась у стелы на площадке перед Комсомольским озером, третья - в районе бывшего аэропорта.

Салют можно было увидеть и вдали от центра города.-0-

Фото Оксаны Манчук