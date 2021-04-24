ФОТОФАКТ: Праздничным капустником отметил свое 35-летие белорусский театр "Лялька"

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский театр "Лялька" в Витебске отметил свое 35-летие .Основные праздничные мероприятия прошли в выходные. Для зрителей прошел праздничный капустник с авторскими номерами и церемонией награждения.-0-
Фото Александра Хитрова
Белорусский театр "Лялька"
Заслуженный деятель искусств Беларуси, художественный руководитель Белорусского театра "Лялька" Виктор Климчук
На праздничном капустнике
Виктор Климчук награжден Почетной грамотой областного Совета депутатов
Заместитель председателя Витебского горисполкома Виктор Глушин награждает Алексея Макарского
Актер Валерий Зимницкий