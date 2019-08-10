ФОТОФАКТ: Праздник эстонской культуры прошел в Верхнем городе

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Праздник эстонской культуры прошел на пяти площадках Верхнего города белорусской столицы.

Немало минчан и гостей города собрались на концертную программу, подготовленную эстонским землячеством "Ласточка" и посольством Эстонии в Беларуси.

На празднике можно было попробовать блюда национальной эстонской кухни, принять участие в кулинарных мастер-классах. Внимание привлекла выставка-ярмарка мастеров народного творчества Эстонии и представителей Белорусского союза мастеров народного творчества.-0-

Фото Максима Гучека