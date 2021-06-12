ФОТОФАКТ: Праздник "Ліпнішкаўскія сенакосы" прошел в Ивьевском районе

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА /. "Испокон веков первый сенокос для белорусов был праздничным событием, его ждали с нетерпением. Сегодня мы возрождаем традиции предков. Неслучайно центральным событием праздника станет районный конкурс по ручному сенокошению "Касец-2021", - рассказали в Ивьевском райисполкоме.

Организаторы отмечают, что принять участие в нем может любой желающий. Заявки уже принимаются. Например, желание поучаствовать выразили и представители местной власти, и руководители хозяйств региона. Участники приняли участие в нескольких испытаниях. Например, для конкурсной программы надо интересно представить свою косу.

Впрочем, самое главное - показать свои умения на лугу. Каждому из участников необходимо будет скосить траву на площади около одной сотки. Оценивали не только скорость работы, но и ее качество, высоту покоса.

Одной из изюминок праздника станет дегустация драников по рецепту, номинированному на статус нематериального культурного наследия.-0-

Фото Леонида Щеглова