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Новости
14:15
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1311 пациентов с COVID-19, выписаны 1578
Общество
14:12
Столичные госавтоинспекторы задержали пятерых пьяных водителей за сутки
Регионы
14:07
Новые цены на газ и тарифы на электричество действуют с 1 января
Экономика
13:58
В Копыльском районе горел дом, очевидцы спасли пенсионерку
Происшествия
13:49
Беларусь снизила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты
Экономика
13:31
Сенатор: сейчас самое время для белорусов продемонстрировать свою гражданскую позицию и зрелость
Общество
13:19
За сутки в Беларуси зарегистрировано более 90 гололедных и холодовых травм
Общество
13:05
"Белтелеком" повышает тарифы на услуги
Экономика
12:59
ФОТОФАКТ: "Пробег трезвости" прошел в Минске
Регионы
12:56
В России зарегистрировали минимум смертей из-за COVID-19 за сутки с 27 сентября
В мире
12:41
Беларусь в ответ на санкции вводит продовольственное эмбарго на ряд товаров
Экономика
12:27
В Гродненской области три человека пострадали от отравления угарным газом
Происшествия
12:04
В Беларуси в первые часы 2022 года родились 54 ребенка
Общество
11:40
В Осиповичском районе в лесу пропал мужчина
Происшествия
11:35
МЧС: новогодняя ночь прошла без чрезвычайных ситуаций
Общество
11:25
Егор Шарангович помог "Нью-Джерси" одолеть "Эдмонтон" в чемпионате НХЛ
Спорт
11:19
Гололедица, туман и снег: в Беларуси 2 января объявлен оранжевый уровень опасности
Общество
11:07
В Ушачском районе при пожаре очевидцы спасли хозяина дома
Происшествия
11:04
ФОТОФАКТ: Новогодняя ночь в Минске прошла ярко и весело
Регионы
11:00
Лукашенко поздравил лауреата Государственной премии Беларуси Георгия Марчука с 75-летием
Президент
10:59
Польша приняла председательство в ОБСЕ
В мире
10:35
Депутат: изменения в Конституции продиктованы необходимостью защищать нашу страну и граждан
Общество
10:24
Мобильные датчики будут контролировать скорость в 11 местах Минска
Регионы
10:19
ГПК: беженцев с территории Латвии доставляют к границе вооруженные конвои
Общество
10:14
МВД: в новогоднюю ночь грубых нарушений общественного порядка не зафиксировано
Общество
10:14
ФОТОФАКТ: Новогодняя ночь в Бресте
Регионы
10:12
Некоторые марки сигарет подорожали в Беларуси
Экономика
10:08
Издательству "Белорусская Энциклопедия им.П.Бровки" исполняется 55 лет
Культура
10:05
В Беларуси продлевается ценовое регулирование на социально значимые товары
Экономика
07:00
Лукашенко уверен в продолжении динамичного развития многогранного сотрудничества с Кубой
Президент
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01 января 2022, 12:59
ФОТОФАКТ: "Пробег трезвости" прошел в Минске
Новости темы
"Новый год"
В Беларуси в первые часы 2022 года родились 54 ребенка
МЧС: новогодняя ночь прошла без чрезвычайных ситуаций
1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. 1 января в Минске прошел "Пробег трезвости".-0-
Фото Павла Орловского
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ФОТОФАКТ: Новогодняя ночь в Минске прошла ярко и весело
Мобильные датчики будут контролировать скорость в 11 местах Минска
ФОТОФАКТ: Новогодняя ночь в Бресте
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За сутки в Беларуси зарегистрированы 1311 пациентов с COVID-19, выписаны 1578
В Беларуси продлевается ценовое регулирование на социально значимые товары
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Депутат: изменения в Конституции продиктованы необходимостью защищать нашу страну и граждан
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За сутки в Беларуси зарегистрировано более 90 гололедных и холодовых травм
Сенатор: сейчас самое время для белорусов продемонстрировать свою гражданскую позицию и зрелость
МЧС: новогодняя ночь прошла без чрезвычайных ситуаций
Гражданами Беларуси с августа 2021 года стали более 2,3 тыс. человек, прибывших из Украины
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