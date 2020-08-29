ФОТОФАКТ: Птицы Беларуси. Щеглы

29 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Щегол выделяется своей красно-черно-желтой окраской, его вряд ли можно спутать с какой-либо другой птицей. Окраска самца и самки одинаково пестра. Передняя часть головы от клюва до глаз ярко-красная, темя и зашеек черные. У молодых щеглов нет такой пестроты в окраске оперения. Голова у них однотонно коричневая, спина и брюшная часть покрыты пестринами. Только черные крылья и желтые зеркальца указывают на то, что из них вырастут настоящие красавцы. Щегол - птица года Беларуси 2018 года.-0-

Фото Леонида Щеглова