ФОТОФАКТ: Акция "Наши дети" прошла в минском детском доме №3

Новости темы "Благотворительная акция "Наши дети""
24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в столичном детском доме №3 прошла республиканская благотворительная акция "Наши дети". Детей поздравили с наступающими праздниками председатель Комитета государственного контроля Василий Герасимов, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык, исполнительный директор ОАО "Белинвестбанк" Сергей Нехай, представители управления Следственного комитета по городу Минску, столичного управления ГАИ, РУП "Белмедпрепараты", Московского отдела Департамента охраны МВД и 50-й смешанная ордена Красной Звезды авиационной базы.-0-
Фото Сергея Шелега