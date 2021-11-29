ФОТОФАКТ: В Минске проводятся работы по очистке улиц от автохлама

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудниками администрации Заводского района Минска совместно с ОГАИ Заводского района и ГО "Гаражи, автостоянки и парковки" 29 ноября были проведены работы по отчистке территории Заводского района от неэксплуатируемых транспортных средств (автохлама).

С начала 2021 года на территории Заводского района выявлено более 460 НТС, всем собственникам направлены извещения о перемещении, приведении в надлежащее состояние или утилизации. Так же подано 15 исков в суд для признания автомобилей бесхозными для последующей их утилизации.-0-

Фото Егора Павлющика