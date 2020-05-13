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Новости
21:57
ФОТОФАКТ: Радуга на окраине Гродно
Регионы
21:54
За гнездами белорусской пустельги можно следить онлайн
Общество
21:47
Форум "Родники Беларуси" состоится в Минске в ноябре
Общество
21:36
В Италии вылечились более половины заразившихся коронавирусом
В мире
21:31
Очередной конгресс АIBA пройдет в декабре 2020 года
Спорт
21:21
Акция "Чистый водоем" пройдет в Беларуси 18-24 мая
Общество
21:11
Чемпионат мира по лову рыбы фидером отменен
Общество
21:06
Стартовал республиканский этап конкурса "Золотое перо "Белой Руси" - 2020"
Общество
21:00
Виктория Азаренко вошла в топ-5 лучших теннисисток мира с 2010 года
Спорт
20:52
Европарламент одобрил соглашения с Беларусью об упрощении выдачи виз и реадмиссии
Политика
20:50
Объявлен конкурс для назначения стипендий Президента молодым ученым на 2021 год
Общество
20:45
Глава Евросовета призвал страны ЕС как можно скорее открыть границы
В мире
20:37
МАРТ определил, какие данные от субъекта естественной монополии должны быть доступны потребителям
Экономика
20:35
Дмитрий Песков лежит в больнице с двусторонней пневмонией
В мире
20:29
"Гомельэнерго" применило новое оборудование для бестраншейной прокладки коммуникаций
Регионы
20:24
ЕЭК начала повторное антидемпинговое расследование в отношении китайских труб
Экономика
20:04
Гандболистки БНТУ-БелАЗа победили "Гомель" в матче чемпионата Беларуси
Спорт
19:45
Золотистые щурки вернулись в Беларусь после зимовки
Общество
19:34
Вопросы по поддержке трудовых коллективов преобладают на прямых линиях - сенатор
Регионы
19:17
Минчанина за нарушение режима самоизоляции оштрафовали более чем на Br1 тыс.
Регионы
19:01
Беларусь присоединилась к Конвенции о контроле судовых балластных вод и осадков
Общество
18:41
Совмин одобрил программу в сфере пресечения незаконного оборота радиоактивных материалов
Общество
18:25
Транспорт, жилье и выделение земельных участков - Турчин провел прием граждан
Регионы
18:12
В Минске у наркодилеров изъяли около 2,2 кг наркотиков
Происшествия
18:11
Стали известны новые даты квалификации по пляжному волейболу к Играм в Токио
Спорт
17:58
Минэкономики скорректировало требования к подготовке госпрограмм
Экономика
17:55
БГУ: форма проведения текущей аттестации определяется каждым факультетом самостоятельно
Общество
17:52
Жителю Гродно вернули забытый на автовокзале кошелек с Br3 тыс.
Происшествия
17:44
Лукашенко утвердил отчет Нацбанка за 2019 год
Президент
17:41
Лесные пожары в Чернобыльской зоне ликвидированы
В мире
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13 мая 2020, 21:57
ФОТОФАКТ: Радуга на окраине Гродно
13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Радуга на окраине Гродно.-0-
Фото Леонида Щеглова
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природа
Новости рубрики Регионы
"Гомельэнерго" применило новое оборудование для бестраншейной прокладки коммуникаций
Вопросы по поддержке трудовых коллективов преобладают на прямых линиях - сенатор
Минчанина за нарушение режима самоизоляции оштрафовали более чем на Br1 тыс.
Транспорт, жилье и выделение земельных участков - Турчин провел прием граждан
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Абонентам МТС стала доступна технология eSIM, заменяющая классическую SIM-карту
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Врач: материальное поощрение приятно и важно, но это не главная мотивация
БЖД до 15 июня продлила действие схемы рассадки в вагонах с учетом социальной дистанции
За гнездами белорусской пустельги можно следить онлайн
Акция "Чистый водоем" пройдет в Беларуси 18-24 мая
Количество пациентов с пневмониями в стационарах Витебской области снизилось с конца апреля на 20%
Сдавший плазму после COVID-19 гомельчанин: если есть возможность быть донором, надо помогать
Направлять детей на оздоровление в стационарные лагеря предлагается не ранее 15 июня
Ночные заморозки ожидаются в Беларуси 14 мая
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