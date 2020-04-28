ФОТОФАКТ: Радуница в отселенной зоне Брагинского района

28 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Брагинском районе после трагедии на Чернобыльской АЭС были отселены 54 населенных пункта, восемь из которых захоронены. В зоне отселения находятся 42 кладбища, посетить которые на Радуницу приезжают люди из разных уголков Беларуси. Эпидситуация в стране внесла свои коррективы: только 14 автомобилей пересекли пункт пропуска в этом году (в 2019-м - 80).-0-

Фото Сергея Холодилина

Отселенная д. Ясени

Отселенная д. Глуховичи

Обязательный дозимитрический контроль после посещения зоны отселения осуществляет дозимитрист Александр Трусов