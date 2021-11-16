ФОТОФАКТ: Раскладывают вещи и разводят костры, чтобы согреться - часть беженцев вернулись в стихийный лагерь

Новости темы "Кризис с беженцами на белорусско-польской границе"
16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Часть беженцев покинули пункт пропуска на белорусско-польской границе и вернулись в стихийный лагерь. Они разводят костры, пытаются согреться и высушить одежду.
Как сообщалось ранее, ситуация на белорусско-польской границе обострилась 16 ноября. Доведенные до отчаяния беженцы пытались пройти на польскую территорию. Поляки в свою очередь использовали водометы, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. -0-
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