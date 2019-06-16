ФОТОФАКТ: Рейдовые мероприятия по рекам Днепр и Березина прошли в эти выходные

16 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Учреждение "Буда-Кошелевская РОС" РГОО "БООР" совместно с Государственной инспекцией маломерных судов и Государственной инспекцией охраны животного и растительного мира в выходные дни провели рейдовые мероприятия по рекам Днепр и Березина.

Кроме выявления случаев браконьерства инспекторы уделили внимание профилактике нарушений в использовании маломерных судов. В результате рейдовых мероприятий было составлено несколько постановлений об административной ответственности.-0-

Фото Сергея Холодилина